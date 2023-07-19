Актер Джордж Клуни призвал Белый дом задавить санкциями ЧВК «Вагнер»

США и Евросоюз обязаны бороться с российской частной военной компанией «Вагнер», базирующейся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). С таким мнением в колонке для журнала The Economist выступил звезда Голливуда Джордж Клуни.

Актер также раскритиковал Вашингтон за довольно мягкую позицию по отношению к создателю и куратору упомянутой ЧВК, российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Клуни призвал в разы ужесточить санкции в отношении него.

«[США и Евросоюз] должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию бизнес-империи „Вагнера“», — отмечает Клуни в своей публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал недавний мятеж в России, который вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» устроил бизнесмен Евгений Пригожин.

Глава Белого дома пошутил, что будь он на месте Пригожина, то обязательно бы следил за тем, что именно он употребляет в пищу. Таким образом Байден попытался намекнуть журналистам, что не считает Пригожина в безопасности в России.