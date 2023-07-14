Байден иронично посоветовал Пригожину «следить за тем, что он ест»

Глава Белого дома пошутил, что будь он на месте Пригожина, то обязательно бы следил за тем, что именно он употребляет в пищу. Таким образом Байден попытался намекнуть журналистам, что не считает Пригожина в безопасности в России.

«Если бы я был им, я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню»,— сказал господин Байден сказал он на пресс-конференции в Хельсинки, его цитирует CNN.

В продолжении темы американский президент добавил, что «кроме шуток, никто не знает точно, какое будущее у Пригожина в России». Где конкретно сейчас находится последний, глава Белого дома затруднился ответить.

Ранее сообщалось, что Германия якобы прослушивала телефонные разговоры Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, во время которых они обсуждали условия компромисса и завершения мятежа.