СК требует заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» Курбангалееву

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать казанскую журналистку и бывшую ведущую федеральных каналов Фариду Курбангалееву*. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Журналистка завела собственный YouTube-канал, в котором высказывалась против проведения специальной военной операции. Она покинула страну в 2022 году, тогда же обосновалась в Чехии. В России была объявлена в розыск за публичные призывы к терактам и оправдание или пропаганду терроризма.

Вскоре после того, как Фариду Курбангалееву признали экстремистом в РФ, следователи официально запросили ее заочный арест.

Напомним, Фарида Курбангалеева работала на ГТРК «Татарстан» и на канале «Культура» в Казани. Больше всего запомнилась как ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Ушла из-за несогласия с руководством и произошедших перемен в связи с освещением событий на Украине. Публично выступила против СВО.

Ранее сообщалось, что силовики задержали двух членов банд террористов через 25 лет после их преступлений.

*внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга