Актер Глеб Калюжный ушел в армию

Известный киноактер Глеб Калюжный отправился служить в российской армии и уже прибыл на призывной пункт. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее в отношении Калюжного возбуждалось уголовное дело об уклонении от призыва на воинскую службу. Это сподвигло артиста выполнить свою обязанность перед обществом и все-таки отправиться в армию. Он уже прибыл на призывной пункт в Москве в сопровождении родных и близких.

«В армию его приехали провожать агент, сестра, тетя и бабушка», — указал микроблог.

Сам он заявил, что планирует обзавестись во время службы новыми знакомыми и друзьями. При этом у него есть неплохое подспорье, поскольку Калюжный снимался в фильме, где его персонаж отправляется служить, чтобы защитить свою мать. Актер сообщил, что уже имеет навыки обращения с оружием.

Ранее сообщалось, что на проводах Калюжного в армию, которые состоялись за день до прибытия на призывной пункт, собралась вся его семья, а также друзья. Проводы 26-летнего актера прошли в теплой атмосфере с традиционными военными песнями и шутливыми поклонами.