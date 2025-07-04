Актер Юрий Чернов попал в черный список украинских властей

Согласно документам украинских властей, советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Причиной послужила его роль в фильме Алексея Пиманова «Крым», передает РИА Новости.

Юрий Чернов, родившийся в Куйбышеве в 1949 году, получил образование в Московском цирковом училище и ГИТИСе. Одной из его ранних ролей в кинематографе стала роль двоечника Сыромятникова в фильме «Доживем до понедельника».

Помимо этого, Чернов известен своими ролями в таких сказочных фильмах, как «После дождичка в четверг», «Раз-два — горе не беда!», «Там, на неведомых дорожках…», а также в картинах «Приключения Электроника», «Юность Петра» и «Ширли-мырли».

Ранее сообщалось, что Певцов, Шахназаров и Повалий объявлены в розыск украинскими спецслужбами.