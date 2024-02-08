Депутат Вершинин предложил на роль Жириновского звезду сериала «Слово пацана» Кологривого

Байопик о самом эпатажном политике Владимире Жириновском ждут очень многие, однако никому не приходит на ум, кто бы мог сыграть депутата ярко и реалистично. Свое предложение внес Иван Вершинин, который с уважением относился к товарищу из партии.

«Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. ... Вроде актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик, возможно, сумеет понять суть характера и войти в роль легендарного политика», — написал Вершинин.

Как считает депутат, фильм про Жириновского должен стать настоящим художественным произведением, а не пародией.

Отметим, что Никита Кологривый спорный персонаж в мире кино и театра. После успеха в сериале «Слово пацана» актер раздал интервью, где нелестно высказался о легендарных знаменитостях советского времени. Из современных актеров Кологривый раскритиковал Бортич, которая пробилась на съемочную площадку без соответствующего образования.

Ранее сообщалось, что режиссер Баранов начал поиск подходящих актеров на роль Жириновского.