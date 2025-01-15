Актер Логинов раскрыл подробности конфликта с беглой Вайкуле

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов высказался о поведении певицы Лаймы Вайкуле, которая после СВО отвернулась от России. В беседе с сайтом aif.ru актер вспомнил, как однажды поссорился с артисткой на украинском телевидении.

Еще до начала спецоперации Виктор Логинов приезжал в Киев по работе. Его часто приглашали на шоу и программы украинского ТВ, где он периодически выступал. В 2000-х его пригласили на съемки сериала, где также была и Лайма Вайкуле. Тогда российского актера сильно удивило поведение латвийской певицы. В какой-то момент съемок у них разошлись мнения по рабочему вопросу, в итоге спор привел к конфликту.

«Мы не сошлись. Впечатление тогда о ней у меня сложилось не очень хорошее. Есть некоторые люди, которые начинают звездить и улетать в заоблачные дали. Я всегда говорю, что никогда не надо этого делать. Чем выше табуретка, тем больнее с нее падать. И как только человек вот так, как Вайкуле, себя начинает вести, свысока разговаривая со всеми, это всегда будет билетом в один конец», — высказался Логинов.

Также актер выразил солидарность российским знаменитостям, которые негативно высказались о Вайкуле после начала СВО. Многие недоумевают, почему певица позволяет себе критиковать Россию и заявлять, что «кормила весь Союз». По словам Логинова, слова Вайкуле нелогичны и смешны для общественности, ведь только артистка возомнила себя уставшей, невероятно важной для РФ и мудрой.

Ранее сообщалось, что певицу Лайму Вайкуле, по информации Mash, лишили бизнеса в России.