Суд оставил в силе приговор американцу Блэку по делу о краже и угрозе убийством

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор суда первой инстанции по делу американского военного Гордона Блэка, сообщил корреспондент ТАСС с заседания суда.

19 июня Первомайский районный суд Владивостока приговорил Гордона Блэка к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за угрозу убийством и кражу.

Адвокат настаивала на том, что Блэк не имел мотива получения выгоды от 10 тыс. руб., так как его зарплата намного превышает эту сумму. Кроме того, она указывала, что американец еще до суда пытался компенсировать материальный ущерб потерпевшей.

Сержант Сухопутных войск США Гордон Блэк приехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. Во время встречи произошел конфликт. Блэк схватил девушку за шею и забрал у нее из кошелька 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного заседания Гордон Блэк отказался признать свою вину.