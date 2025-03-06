Актер Миронов назвал «смешной» новость о своей госпитализации

Новости о госпитализации актера Евгения Миронова являются неправдой. Они вызывают смех и удивление, так считает сам артист. Его слова привел портал The Voice.

Ранее в прессе появились заявления о том, что Евгений Миронов был госпитализирован из-за проблем с сердцем и плохого самочувствия по результатам резких скачков артериального давления. По утверждению самого актера, недавно он действительно обращался к врачам. Ему полностью обследовали организм, и все показатели оказались в норме.

«Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Вы знаете, мне очень смешно», — указал он.

Миронов добавил, что чувствует себя прекрасно. Его сестра также опровергла слухи о госпитализации. Она заявила, что артист в полном порядке.

Ранее сообщалось, что артиста Виторгана предупредили о повышенном риске развития тромбоэмболии, сердечного приступа и инсульта. В связи с этим 85-летнему актеру посоветовали придерживаться строгой диеты, исключающей жирную пищу, спиртное и табак, чтобы облегчить работу печени и поджелудочной железы.