Актер-психолог Юсупов объяснил, как помогает контуженным бойцам в зоне СВО

59-летний уроженец Горловки считает себя русским, несмотря на иранские и польские корни. По профессии Юсупов — актер, но по призванию, как оказалось, психолог. Второе образование пригодилось звезде еще в 2014-м, когда Киев отозвал из Донецка всю власть. Пока города бомбили, Виталий Юсупов организовал психологическую и гуманитарную помощь людям.

После начала СВО актер вновь нашел применение своим навыкам: он отправился волонтером в психдиспансер, куда поступают тяжелые пациенты. Преимущественно это контуженные бойцы российской армии. Как правило, им сводит гортанную мышцу, что лишает их способности нормально говорить. В таких случаях Юсупов проводит неприятную процедуру по расслаблению зажима. Своими профессиональными секретами более подробно он делиться не стал.

Вспомнил актер также и то, как лечил заикание у бойцов. Оказалось, что это сложнее: их часто приходится пугать, но это тяжело, учитывая, что прошли пациенты в зоне СВО. Часто специалист проводит и групповые занятия.

«Я разговариваю громко, даже ору. Мне говорят: «У нас контузия, чего вы орете?!» А я специально так делаю. Нужно восстановить нейронную связь. Без этого напора я не смогу ее восстановить. Пока боец лежит в тишине, ничего у него не восстановится», — объяснил Юсупов.

По словам актера-психолога, он относится к военным как к товарищам, и иногда ловит себя на мысли, что «прошел ад» вместе с ними.

Ранее сообщалось, что над Белгородской области сбили украинский дрон.