Гладков: над Белгородской областью сбили БПЛА самолетного типа

В небе над Белгородской областью сбили очередной вражеский объект вечером в понедельник, 15 января. Об этом в своем официальном канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, на подлете к городу был замечен беспилотник самолетного типа, который летел со стороны Украины. По официальной информации, пострадавших в результате инцидента нет, но зафиксированы некоторые разрушения на земле.

Так, в двух домах оказались выбиты окна, также повреждения получили и заборы, и хозпостройка на территории одного из домовладений.

Также ранее глава Белгородской области рассказал о том, что прорыв, который произошел в Старом Осколе, удалось локализовать. В те дома, которые ранее остались без тепла, стали подавать давление.