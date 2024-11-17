KP.RU проверила слухи о богатом наследстве актрисы Светланы Светличной

Звезда советского кино Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. После этого поползли слухи, что актриса оставила после себя солидное наследство. Журналисты KP.RU выяснили, что на самом деле осталось после заслуженной артистки РФ.

Светлана Светличная получала специализированное лечение, часто ложилась в больницу и выходила, следовала рекомендациям врачей. Так она жила последние три года, практически сразу после постановки диагноза — прогрессирующей деменции, рака и болезни Альцгеймера. Были у актрисы и проблемы с давлением и сосудами. Врачи и медикаменты улучшали состояние. Однако 16 ноября стало известно, что сердце актрисы остановилось.

Как выяснила «Комсомолка», слухи о баснословном наследстве и спорах из-за него не подтвердились. Например, известно, что изначально актриса жила в «двушке» у метро Новоясеневская, а пять лет назад артистка начала задумываться о переезде. Его она обсуждала с единственной любимой внучкой Марией и правнуком. Участвовал в беседе также сын Алексей Ивашов и его жена Ольга. Обе семьи живут отдельно, имеют свои квартиры.

«Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми и дети должны быть рядом со мной. Потому что я в их участии в моей жизни нуждаюсь», — говорила в одном из шоу в 2021-м Светличная.

Квартиру у Новоясеневской действительно продали, выручив более 10 млн рублей. На эти деньги и дополнительные средства актрисе купили жилье возле метро «Преображенская площадь». Это ее единственная недвижимость.

Также известно, что Светличная получала пенсию в размере 60 тыс. рублей, если считать с надбавкой за звание Заслуженной артистки. Знаменитость тратила основную часть пенсии на жизнь и платный стационар. Как выяснили журналисты, никаких сбережений Светличная не оставила. Не владела актриса автомобилями и другими квартирами, а также какими-либо драгоценностями. Жилье на «Преображенке» по закону отойдет ее сыну, без скандалов и споров с другими родственниками.

Ранее сообщалось, что умер премьер Мариинского театра Шклярова. Следователи назвали предварительную причину его смерти.