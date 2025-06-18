Актер Сафонов пропал со связи после начала бомбардировок в Израиле

Известный актер сериалов Кирилл Сафонов перестал выходить на связь после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Артист проживает в израильском городе Ашкелон. Последний его пост в социальных сетях появлялся 11 июня. Он сообщил, что все билеты на премьеру его фильма, который должен состояться 21 июня, уже проданы. После этого от него не было никаких сообщений.

Сафонов проживает в Ашкелоне, который находится на границе с сектором Газа. По этой причине населенный пункт иногда подвергается воздушным ударам. Журналисты уже предположили, что актер скрывается от атак в бомбоубежище и поэтому не в состоянии подать о себе вести.

Ранее сообщалось, что Иран начал новую ответную волну ударов по Израилю. Это произошло 17 июня. По израильской территории начали активно бить сериями ракет и беспилотников. Пока неизвестно, насколько справляется система «Железный купол» с такими атаками.