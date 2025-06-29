Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб в зоне СВО, защищая Курщину

В зоне специальной военной операции трагически оборвалась жизнь Вадима Алферова, известного по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом стало известно из сообщения на сайте Кино-Театр.ру.

Согласно имеющейся информации, артист заключил договор в октябре 2024 года и был командирован в Курскую область для выполнения определённых задач. Однако вскоре он бесследно исчез.

В мае 2025 года удалось идентифицировать останки Алферова. Его предали земле в Санкт-Петербурге.

Вадим Алферов был актёром Санкт-Петербургского государственного детского драматического театра «На Неве». Он играл в театральных спектаклях и снимался в сериалах, таких как, помимо «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Русские амазонки», «Убойная сила», а также многих других.

Ранее сообщалось, что в Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.