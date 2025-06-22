В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы ВОВ

В Тверской области, в городе воинской славы Ржеве, на мемориальном кладбище советских воинов были торжественно преданы земле останки 817 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.

Сообщается, что в ходе осенней международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», а также в рамках текущих экспедиций, организуемых поисковыми отрядами Тверской и Московской областей и Вахты Памяти компании «Газпром», были обнаружены останки советских солдат.

Благодаря работе поисковиков удалось идентифицировать 23 имени солдат, сражавшихся на стороне Советского Союза.

«В День памяти и скорби на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева состоялась церемония перезахоронения останков защитников Отечества. С воинскими почестями преданы земле 817 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Акции памяти в День скорби прошли в Павлово-Посадском городском округе Московской области.