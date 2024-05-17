Актер Смоляков отказался участвовать в акции памяти убитых ВСУ жителей Белгорода и Донецка

Актер Андрей Смоляков, неоднозначно ранее высказывавшийся в отношении проводимой Россией СВО, похоже, решил делом доказать, что он не на стороне проводимой российскими властями политики в отношении Украины.

Как сообщается в соцсетях, накануне артисту поступило предложение принять участие в патриотической акции, посвященной памяти убитых в результате атак ВСУ мирных жителей Белгорода и Донецка. Однако он его попросту проигнорировал.

Отмечается, что журналисты несколько недель кряду присылали Смолякова на съемки, на что он «даже обсуждать что-то подобное отказался» в телефонных беседах, а в мессенджерах и вовсе не отвечал.

Стоит обратить внимание, что при всем при этом Смоляков, являющийся до сих пор гражданином РФ, во всю постит у себя в аккаунтах скорбные видео про погибших в первые дни конфликта с ХАМАС мирных жителях Израиля. А десять лет назад и вовсе охотно пообщался в украинским журналистом-русофобом Дмитрием Гордонов, где в беседе яростно критиковал российские власти за якобы их неправильное отношение к гражданам страны.

Ранее мы писали, что музыкант-иноагент Андрей Макаревич согласился помогать ВСУ во время пранка Вована и Лексуса, и пожелал Киеву победы в СВО.