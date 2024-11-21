Актер Сорбо: в США в скором времени не будет «психов», которые хотят войны с РФ

В Соединенных Штатах в скором времени не останется людей во власти, которые хотят развязать войну с РФ. Такие политики являются психами. Данную точку зрения в социальной сети Х высказал американский киноактер Кевин Сорбо.

Актер более всего известен по сериалу «Удивительные странствия Геракла», который выходил в 90-х годах. Затем его перестали снимать в фильмах. По утверждению самого Сорбо, это происходит из-за отстаивания им традиционных ценностей. Теперь же он обратился к РФ.

«Дорогая Россия, большинство американцев не хотят войны с вами. Этого хотят психи, которые стоят у власти. Их скоро не будет», — указал он.

Ранее сообщалось, что украинский суд вынес заочный приговор в отношении народного артиста России Владимира Машкова. Его обвинили в посягательстве на целостность Украины, а также пропаганде войны, и приговорили к 10 годам лишения свободы.