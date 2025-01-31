Саша Петров купил жене элитный загородный дом

В ожидании первого ребенка Саша Петров решился на важный шаг и специально для жены приобрел загородный дом. Об этом сообщил «The Voice».

Ценителям своего таланта артист продемонстрировал сооружение, расположенное в окружении различной растительности. Как заметил Петров, он готовился к записи видео и даже искал слова великих людей, высказавшихся о доме.

В итоге он сделал свой выбор на фразе Марины Цветаевой, которая сказала: «Дом — это не только крыша над головой, но и место, где собирается семья». Со слов артиста, это «очень глубоко» и изречение его «зацепило». Петров также заявил, что быстро выбрал понравившийся вариант и ни секунды не сомневался в правильности сделанного вместе с женой выбора.

Ранее сообщалось о том, что актриса Барбара де Рехиль во время съемок увидела в Петрове качества, необходимые хорошему отцу.