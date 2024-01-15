Актер Захаренков скончался в одиночестве из-за отека мозга

Профессионалу своего дела было всего 38 лет. Гильдия каскадеров сообщила, что у Захаренко случился инсульт, а уже на его фоне случился отек мозга. Коллеги и близкие до сих пор пребывают в шоке от потери.

Известно, что актер последние годы был одинок. От первого брака у него есть дочка. Из самых близких также племянница и отец. Семья Захаренкова вспомнила, что ранее замечала странности за актером, но тот никогда не просил помощи и не жаловался, ссылаясь на издержки непростой профессии.

По предварительным данным, Захаренков мог запустить свое здоровье, пропустив критический момент. Полагают, что проблемы начались с алкогольных пристрастий, когда от каскадера ушла жена.

«Я лично Сашу пьющим или курящим никогда не видел. Хотя для кадра мы курили, это было. Касаемо алкоголя, до меня доходили слухи, что у него были проблемы, но лично я этого не видел. Да и было это все десять лет назад!» — добавил коллега покойного Вячеслав Рыжков.

После первой супруги Захаренков остался в одиночестве, так и не связав себя с кем-то отношениями или узами брака. О личной жизни он предпочитал не распространяться. Племянница скончавшейся звезды описала своего дядю как хорошего человека, который просто стал плохо о себе заботиться.

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