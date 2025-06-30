Актера Безрукова призвали дать концерт в Крыму вместо Баку

Известному киноартисту Сергею Безрукову не стоит давать концерт в Баку, а следует отправиться с выступлением в Крым. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Бородин напомнил о недружественных действиях в отношении России со стороны правительства Алиева. Оно отменило все культурные мероприятия, связанные с РФ, на территории страны. Это связано с силовым задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Сергей, какой Баку? Езжайте лучше в Крым или Курск, поддержите наших граждан в связи с СВО, вы там больше нужны», — указал Бородин.

Безрукову предстоит дать в столице Азербайджана спектакль под названием «Хулиган. Исповедь».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Константин Затулин резко раскритиковал реакцию официального Баку на недавние задержания в Екатеринбурге. Он назвал действия азербайджанской стороны неадекватными и намеренно раздуваемым спектаклем.