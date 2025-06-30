В Госдуме раскритиковали Баку за неадекватную реакцию на дело этнической группировки

Депутат Госдумы Константин Затулин резко раскритиковал реакцию официального Баку на недавние задержания в Екатеринбурге. В беседе с «Газетой.Ru» политик назвал действия азербайджанской стороны неадекватными и намеренно раздуваемым спектаклем.

Депутат после истории с задержаниями в Екатеринбурге напомнил о реакции Баку после крушения азербайджанского самолета в Актау: власти ответили на соболезнования президента России обвинениями и оскорблениями в СМИ. По словам Затулина, бывшая союзная республика СССР могла не устраивать спектакль в очередной раз.

«Баку мог вообще не обратить на это внимания, но в Азербайджане решили устроить спектакль, и это не первый подобный случай за последнее время», — пояснил депутат.

По мнению Затулина, нынешняя ситуация — результат долгого замалчивания проблем в двусторонних отношениях. Политик привел в пример демонстративную дружбу Азербайджана с Украиной, включая приемы в посольстве и оказание помощи, на которые Москва предпочитала не реагировать.

Напомним, что силовики провели масштабный рейд в Екатеринбурге, в ходе которого обыскали более 10 квартир и задержали около 50 человек — преимущественно уроженцев Азербайджана. Все было связано с делом об убийстве в составе этнической группировки. По делу о заказных убийствах в уральской столице в итоге было задержано шесть человек, еще двое скончались.

На следующий день МИД Азербайджана потребовал от России тщательного расследования этих событий.

Ранее сообщалось, что главный СК РФ взял на контроль дело об убийстве, совершенного в 2001 году в Екатеринбурге.