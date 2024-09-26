Актера Воловенко сняли с самолета Москва — Хабаровск за пьяный дебош

Российский актер Евгений Воловенко в нетрезвом состоянии попался на нарушении порядка в самолете рейсом Москва — Хабаровск. Его сняли с судна и передали полиции за буйное поведение, сообщил Mash.

24 сентября 52-летний актер «принял на душу» и отправился в Хабаровск на самолете FV6297 авиакомпании «Россия». Во время полета Воловенко требовал налить ему алкоголь, пытался покурить и вел себя неподобающим образом. Экипаж подвергался оскорблениям, а пассажиры были вынуждены терпеть исходящий от звезды шум.

В какой-то момент Воловенко попытался открыть дверь, но у него не получилось. Требования бортпроводников успокоиться он не слушал.

Самолет, несмотря на буйство актера, успешно долетел до Хабаровска. Уже в пункте назначения на Воловенко составили протокол и передали полиции. Актеру грозит наказание по административной или уголовной статье за хулиганство на воздушном судне.

Евгений Воловенко — звезда таких проектов, как «Жара», «Солдаты», «След», «По законам военного времени», «Деффчонки» и многих других.

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