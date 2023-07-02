«Активирует мощные энергии»: эзотерик объяснила, как в полнолуние почистить карму

Полнолуние влияет не только на бытовую сферу людей, но и на психические процессы, происходящие в организме. С помощью астрологических событий можно изменить не только судьбу, но и всю жизнь.

Известная ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как с помощью приближающегося Полнолуния можно очистить карму и настроиться на благоприятное будущее.

«В это Полнолуние активизируются мощные энергии на хорошую энергетику если в этот день заниматься благотворительностью. Вам это вернется удачей на долгий срок», – поделилась Алиева с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что в этот день пары могут ощущать «недолюбовь», что вызовет раздражительность.

«Люди будут заняты своими проблемами, но не надо вестись на то, что все плохо и впадать в уныние. Лучше проанализировать прошлый месяц и поблагодарить себя за все, что вы сделали», – пояснила эксперт.

Алиева посоветовала проанализировать то, от чего вы хотите избавиться, а также навести порядок дома и в голове.

«Можно зажечь свечки, благовония, слушать мантры или другую расслабляющую музыку. Также полезно принять ванну с солью или святой водой. Хорошо делать ритуалы на привлечение денег, удачи, богатства, открытия всех дорог», – добавила ясновидящая.

Ранее эксперт рассказала, чего нельзя делать в Полнолуние.