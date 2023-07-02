«Не переезжать и не ругаться»: эзотерик рассказала, что нельзя делать в период полнолуния

Полнолуние с древних времен считалось особым астрологическим событием, которое оказывает непосредственное влияние на жизнь и состояние людей.

Знаменитый эзотерик Инесса Алиева рассказала, чего не стоит делать в период приближающегося Полнолуния и несколько дней после него.

«Это Полнолуние станет вторым летним Полнолунием. Его также можно назвать Суперлунием, потому как Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Это усиливает яркость Луны и само астрологическое влияние», – заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Астрологическое событие, по словам собеседницы, наполняет людей как положительной, так и отрицательной энергией.

«У каждого своя психика и Полнолуние больше влияет, конечно, на женщин, а Новолуние на мужчин. В такие дни всегда старайтесь думать только о положительном. Негативные мысли могут привести к неприятным последствиям, которые будет очень сложно исправить», – пояснила эзотерик.

Ясновидящая посоветовала не начинать новые дела, не устраиваться на новую работу, не переезжать и не открывать бизнес.

«Лучше поработать над уже поставленными ранее целями, не ругаться, не заниматься тяжелым трудом, а перенести все это на несколько дней. Полнолуние станет отличным временем для творческих людей. В это время открываются скрытые таланты», – добавила Алиева.

Ранее ясновидящая предсказала, когда может закончиться спецоперация.