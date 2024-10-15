Активист Калашникова: на КПП в Крыму унизили волонтеров с гумпомощью для СВО

Волонтеры, доставлявшие гумпомощь в зону СВО, столкнулись с грубостью на границе. Об унижениях со стороны сотрудников КПП рассказала активист Нина Калашникова, ее слова привел портал «СеверПост».

Волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в зону специальной военной операции для бойцов, пережили грубое обращение и хамство на контрольно-пропускном пункте на границе Херсонской области и Крыма.

Сотрудники КПП решили досмотреть гуманитарные грузы под дождем, из-за чего те пострадали. Во время досмотра также пограничники унизили волонтеров, что, по их мнению, было недопустимо.

Ранее депутат ГД Чаплин и глава Коломны Гречищев передали амуницию военнослужащим РФ. В посылку сложили вещи первой необходимости: пледы, сухие пайки, фонарики и не только.