Активисты начали охранять портрет Цоя на Арбате из-за Паши Техника

В Москве активисты и поклонники творчества рок-музыканта и солиста группы «Кино» Виктора Цоя начали охранять легендарный портрет музыканта, расположенный на Арбате, чтобы защитить мурал от актов вандализма со стороны фанатов покойного рэпера Паши Техника. Кадры с дежурством опубликовали «Известия».

Накануне молодые девушки разрисовали портрет Цоя, написав на нем свои имена акриловыми красками.

Как отметил активист Алексей «Мульт», даже такие действия являются вандализмом, но на это «закрыли глаза». Он подчеркнул, что дежурство у мурала осуществляется ежедневно и посменно.

Напомним, граффити, посвященное Цою на Арбате, уже несколько раз пытались испортить. После смерти рэпера Паши Техника 5 апреля 2025 года его фанаты расписывали стену с изображением рок-музыканта. Активисты позже очищали новые надписи и возвращали мурал к полноценному начальному виду.

Ранее жители Прокопьевска заметили портрет лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенова на остановке.