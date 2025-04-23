Вандалы вновь испортили стену Цоя на Арбате

Стена памяти рок-исполнителя и основатели группы «Кино» Виктора Цоя на Арбате в Москве снова стала мишенью для вандалов. На этот раз хулиганы нанесли на нее надпись «Мрачные щи» красной краской, сообщило РЕН ТВ, опубликовав соответствующие снимки. Это вызвало возмущение у поклонников музыканта и неравнодушных граждан.

Это не первый случай вандализма на знаменитой стене. Всего несколько дней назад, 12 апреля, на ней появилось граффити, посвященное умершему в Таиланде рэперу Паше Технику. Однако в ответ на это фанаты Цоя незамедлительно закрасили изображение с рэпером, вернув стену к своему истинному замыслу.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) умер 4 апреля в одной их таиландских больниц после комы, в которую впал в результате наркотического отравления. Прощание с ним и похороны прошли в Москве 11 апреля. Технику было 40 лет.

Виктор Цой — одна из значимых фигур в истории советской и российской рок-музыки. Он прославился как талантливый певец, автор песен и музыкант, а также как лидер группы «Кино», которая стала культовой в 1980-х годах. Музыкант умер в августе 1990-го в ДТП, произошедшем на участке дороги в 70 км от Риги.

Ранее рэпер Птаха предложил фанатам Паши Техника сделать свою стену-мурал, а не портить стену Виктора Цоя.