Активистов оштрафовали за плакаты с цитатами Путина у барельефа Сталина

Тверской суд Москвы оштрафовал активистов Софью Безменову и Тимофея Растопчина за размещение цитат президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведева у барельефа главы советского правительства Иосифа Сталина. Об этом говорится в телеграм-канале всероссийского политического движения «Общество.Будущее».

Безменову и Растопчина признали виновными в нарушении законодательства, устанавливающего правила пикетирования и проведения протестных акций, по ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушения (КоАП РФ), и обязали выплатить по 20 тыс. рублей штрафа.

Инцидент произошел после открытия в Москве барельефа Сталина на станции «Таганская», приуроченного к 90-летию московского метро. На следующий день после этого на стенах станции появились плакаты с критическими по отношению к сталинскому периоду цитатами Путина и Медведева.

Ранее сообщалось, что требовавшей в магазине скидку жительнице Кузбасса назначили штраф в размере 3 тыс. руб.