Mash: активисты призвали лишить родительских прав Пугачеву и Галкина

«Ветераны России» озаботились судьбой детей данной семьи. Как утверждает лидер движения Ильдар Резяпов, дети Примадонны не могут вести нормальную жизнь — им приходится постоянно адаптироваться к новым условиям в разных странах, постоянно посещать бассейн и стирать фотографии с телефона.

Лиза и Гарри в этом году не вернулись в школу в Израиле. Сначала родители перевезли их на Кипр, затем вместе с матерью они переехали в Латвию.

Психологи предупреждают, что столь частые перемещения негативно влияют на психическое состояние детей. Поэтому общественные деятели предлагают при визите звездной семьи в Россию отделить детей от родителей и оформить их в российскую школу. Тогда они смогут наслаждаться домашними заданиями, пиццей в столовой и использованием ГДЗ по математике на родном языке.

Ранее сообщалось, что за 8 млн руб. Галкин готов вернуться в Россию и выступать с чужими шутками.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.