Активисты провели митинг возле дома главы Пентагона, требуя прекратить огонь в секторе Газа

После нового развития конфликта на Ближнем Востоке активисты собрались на митинг возле дома Остина. Как написали в социальных сетях сами активисты, они разбудили главу Пентагона, которого называют военным преступника и главным инициатором событий в Палестине. Они подчеркнули, что не позволят праздновать Рождество в разгар творящегося в секторе Газа геноцида.

Участники акции требовали прекратить поддержку конфликта американскими властями, перестать оказывать помощь Израилю и остановить огонь в Газе.