Активисты провели митинг возле дома главы Пентагона, требуя прекратить огонь в секторе Газа
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
В Рождество активисты провели акцию возле дома главы Пентагона Ллойда Остина, требуя прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
После нового развития конфликта на Ближнем Востоке активисты собрались на митинг возле дома Остина. Как написали в социальных сетях сами активисты, они разбудили главу Пентагона, которого называют военным преступника и главным инициатором событий в Палестине. Они подчеркнули, что не позволят праздновать Рождество в разгар творящегося в секторе Газа геноцида.
Участники акции требовали прекратить поддержку конфликта американскими властями, перестать оказывать помощь Израилю и остановить огонь в Газе.