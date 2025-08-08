Активисты «Русской общины» провели «воспитательную беседу» с мигрантами в Петербурге

В сети появилось видео, запечатлевшее общение участников «Русской общины» с иностранцами. Видеозапись разместили в телеграм-канале движения.

На видеоматериале зафиксирована «разъяснительная беседа». Представители движения разговаривают с иностранцами, облюбовавшими одну из детских площадок для занятий спортом в Московском районе Санкт-Петербурга. Основная часть разговора происходит с неким «баем» — иностранцем, обладающим влиянием среди соотечественников.

Члены «Русской общины» выразили «баю» недовольство в связи с тем, что мигранты ограничивали доступ детей местных жителей на спортивную площадку и позволяли себе непристойные взгляды и высказывания в адрес девушек. Глава мигрантов заверил, что примет необходимые меры для урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге зафиксировали вспышку менингита среди мигрантов.