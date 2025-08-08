Заболеваемость инфекцией растет среди мигрантов в Петербурге

В Санкт-Петербурге появились сообщения о росте случаев менингита среди мигрантского населения. Видеоматериал, снятый одним из жителей города, разместили в телеграм-канале «Колоколъ».

Информация о повышении заболеваемости менингитом в России начала поступать в июле, и тогда же это явление связали с притоком мигрантов.

На видеозаписи видна пустая строительная площадка. Человек, снимавший видео, утверждает, что всего лишь неделю назад было зарегистрировано лишь «пара человек» с признаками заболевания. Он добавил, что все специалисты жалуются на температуру, головную боль и слабость.

Пользователь сети, представившийся машинистом-строителем, сообщил в одном из каналов, что у половины его бригады диагностирован менингит. Он уточнил, что в основном заболевшие — это мигранты.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали девять вербовщиков трудовых мигрантов.