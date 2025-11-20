Активисты в масках пропатрулировали улицы Щербинки в темное время суток

Представители общественного движения «Русская община» Новой Москвы организовали вечерний рейд на улицах подмосковной Щербинки. Об этом сообщила «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал организации.

На распространенных кадрах запечатлено, как в темное время суток по городу перемещается группа людей в униформе черного цвета.

В своем заявлении представители движения пояснили, что данная акция была инициирована в ответ на многочисленные нарушения, которые, по их мнению, совершают мигранты. Они указали, что объектами их внимания стали такие общественные места, как станции метро, подземные переходы и оживленные улицы.

По их утверждению, именно в этих локациях часто проявляют себя те приезжие, которые прибыли в страну не с целью честного труда и интеграции, а для демонстрации собственного превосходства и пренебрежения к местным законам.

В «Русской общине» также заверили, что деятельность их дружинников носит вспомогательный характер для правоохранительных органов и направлена на поддержание общественного порядка, а также на недопущение возможных провокаций со стороны мигрантов.

Ранее сообщалось, что члены «Русской общины» заставили извиниться соседа, оскорблявшего жену бойца СВО.