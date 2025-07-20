Активное лето долголетов из Химок: раскрыты данные о проведенных мероприятиях

С начала лета для долголетов городского округа Химки провели свыше 3 тыс. мероприятий, сообщила администрация муниципалитета. Горожане посещали с экскурсиями другие города и теплоходные прогулки, осваивали курсы компьютерной грамотности, проводили занятия по физической культуре на свежем воздухе.

В администрации отметили, что перечисленные мероприятия — далеко не весь перечень. В химкинском клубе «Активное долголетие» для горожан организовывают различные интерактивности. В отделении клуба в Химках записаны более 10 тыс. участников. Самому старшему из них — 91 год. Долголеты с радостью принимают участие во всех мероприятиях. Они готовы открывать новые знания, следовать современным технологиям, заниматься спортивной деятельностью. Многие не согласны быть пассивными участниками. Горожане инициируют собственные выставки и мероприятия. Они заводят новые знакомства.

«"Активное долголетие" — это губернаторский проект для жителей старшего возраста, который реализуется в регионе с 2019-го. Сегодня он насчитывает почти 450 тыс. участников», — отметили в администрации округа Химки.

По информации администрации, в число наиболее популярных активностей входят экскурсии в другие города и речные прогулки по каналу имени Москвы. Летом 2025 года долголеты приняли участие в 25 автобусных экскурсиях и совершили более 15 прогулок. Йога, пение и танцы — каждый находит занятие по своим предпочтениям. В администрации отметили, что в клубе «Активное долголетие» открыт медицинский кабинет. Каждый год горожанам проводят вакцинацию.

«Клуб находится по адресу: Химки, ул. Кирова, вл. 24, 1 этаж Северной трибуны стадиона "Арена Химки"», — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что цикл лекций о здоровом образе жизни проведут в клубах «Активного долголетия» в Подольске.