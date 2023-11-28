Активное строительство нового детского сада продолжается в подмосковных Люберцах

Строительство нового дошкольного образовательного учреждения идет полным ходом на территории жилого комплекса «Жулебино парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что данное учреждение возводит компания ПИК в рамках комплексного развития территории. Готовность объекта составляет уже шестьдесят процентов. На данный момент в здании ведутся работы по устройству кровли, фасада и инженерных систем.

В «Жулебино парк» уже открыт детский сад, а школу, рассчитанную на 1500 мест, сейчас возводят. В эксплуатацию также введены две поликлиники.

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