Активности для всех возрастов войдут в программу «Зима в Подмосковье»

На предстоящую зиму для жителей региона подготовили большую программу мероприятий. Об этом сообщил министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов, тему обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами муниципалитетов.

Министр отметил, что программа повышает доступность сферы культуры благодаря тому, что в программу «Зима в Подмосковье» вовлекаются парки, театры, музеи, дома культуры.

«Важно, чтобы жители на любой территории, если они не собираются путешествовать, могли в шаговой доступности посетить спектакли, активности в парке, ледовые представления», — добавил Василий Кузнецов.

Он подчеркнул, что охвачены будут жители всех возрастных категорий, в том числе, молодежь и люди «серебряного» возраста.

В общей сложности по проекту «Зима в Подмосковье» в этом году проведут около 10 тысяч мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.