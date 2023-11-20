Активности для всех возрастов войдут в программу «Зима в Подмосковье»
Фото: [Павел Попов/Подмосковье Сегодня]
На предстоящую зиму для жителей региона подготовили большую программу мероприятий. Об этом сообщил министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов, тему обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами муниципалитетов.
Министр отметил, что программа повышает доступность сферы культуры благодаря тому, что в программу «Зима в Подмосковье» вовлекаются парки, театры, музеи, дома культуры.
«Важно, чтобы жители на любой территории, если они не собираются путешествовать, могли в шаговой доступности посетить спектакли, активности в парке, ледовые представления», — добавил Василий Кузнецов.
Он подчеркнул, что охвачены будут жители всех возрастных категорий, в том числе, молодежь и люди «серебряного» возраста.
В общей сложности по проекту «Зима в Подмосковье» в этом году проведут около 10 тысяч мероприятий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.