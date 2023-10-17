Жители Подмосковья могут выиграть поездку по уникальным местам России на федеральном конкурсе

Жители Подмосковья от восемнадцати до тридцати пяти лет смогут выиграть путешествие мечты и посетить самые интересные места России.

Федеральная программа «Больше, чем путешествие» запустила конкурс «Лидеры региона — 2023». На территории Московской области его реализует областное министерство информационных и социальных коммуникаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе, к участию в конкурсе приглашаются активные жители региона, которые занимаются общественной, культурной, творческой, спортивной или научной деятельностью. Заявки принимаются до 20 декабря, а в свое первое путешествие — в Ярославль — участники отправятся уже через неделю.

«Всего до конца года у нас запланировано девять поездок, в каждой из них будет по сорок участников. Заявки принимаются до 20 декабря», — рассказала Екатерина Швелидзе.

Принять участие в конкурсном отборе могут все жители Подмосковья, которые ранее не использовали право на поездку по программе «Больше, чем путешествие». Для этого нужно прислать на почту lidery.regiona2023@yandex.ru анкету, согласие на обработку персональных данных, сканы дипломов и грамот за достижения. Полный список необходимых документов размещен на сайте министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В теме письма также необходимо указать свою фамилию и городской округ. Победителей будет выбирать экспертная комиссия. Узнать более подробную информацию о проекте можно по ссылке.

Фото: [ пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Московской области за активное участие в жизни региона.

*Возрастное ограничение 18+