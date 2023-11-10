Актриса Алена Кравец назвала настоящую причину мимолетного визита Пугачевой в РФ

После начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе со своей семьей улетела в Израиль, где она получила гражданство. Но Примадонна недолго оставалась там. Впрочем, как и в России в этот раз. Об этом также пишет издание «Утро.ру» .

Напомним, что Алла Борисовна два раза наведывалась в РФ — весной и осенью текущего года. В мае состоялись похороны Юдашкина, на которые пришла Пугачева, а осенью она тайно записала мини-альбом на территории страны.

Многие выдвигают разные теории, зачем Примадонна посетила Россию на пару дней, но актриса Алена Кравец придерживается своего мнения. По ее словам, единственной причиной визита стала необходимость сохранения статуса налогового резидента на родине. Звезда уточнила, что он теряется, если «ты полгода тут не живешь».

Напомним, ранее в сеть просочились подробности, как Пугачева перебегала границу с Россией.