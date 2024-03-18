Актриса Алентова не устояла на ногах во время прощания с Ширвиндтом

В театре Сатиры выстроилась очередь из желающих попрощаться с легендарным актером и режиссером Александром Ширвиндтом. Среди них была и 82-летняя актриса Вера Алентова, которой стало плохо во время церемонии. Об этом сообщает издание «Утро.ру».

Ширвиндта не стало 15 марта текущего года. Попрощаться с Народным артистом пришло множество его коллег, поклонников, знакомых и, конечно, родных. Церемонию провели в Театре сатиры в Москве, которым мэтр руководил много лет. До конца жизни Александр Анатольевич был предан карьере, а некоторые коллеги незадолго до трагедии ждали его на спектакль. Теперь же в зале прощания звучали последние аплодисменты, посвященные Ширвиндту. На глазах поколения буквально ушла целая культурная эпоха.

Особенно хорошо это прочувствовали некоторые гости церемонии. Среди них — Вера Алентова, коллега покойной звезды. Корреспонденты, которые вели репортаж с места события, отметили подавленное состояние актрисы. Она едва держалась на ногах, и, возможно, чувствовала себя плохо. Рядом с советской знаменитостью была ее дочь Юлия Меньшова: ей пришлось усадить маму на стул. Алентова тяжело перенесла потерю, все время плакала, дав волю чувствам.

Алентова и Ширвиндт долго играли в антрепризном спектакле «Чествование». В 2019 году они также играли вместе в фильме «Московский романс». Актеры были не только коллегами, но и друзьями.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин высказался о смерти Александра Ширвиндта.