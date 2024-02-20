Актриса Елизавета Боярская объяснилась за паузу в карьере

Дочь советского артиста Михаила Боярского призналась, что ей нужна была творческая пауза, так как работа в кино ее измотала, передает издание «Утро.ру».

Боярская отказывалась от проектов и съемок в 2023 году. Она призналась, что буквально выгорала на работе, что не позволило бы ей двигаться дальше. Актриса осознанно взяла паузу, и поняла, что поступила правильно.

Свое свободное время Елизавета Михайловна посвятила саморазвитию, детям Андрею и Григорию и отдыху. По признанию звезды, ей этого очень не хватало.

«В прошлом году я взяла очень осознанную паузу в кино. Я не хотела сниматься», - подтвердила звезда.

После своего небольшого отпуска Боярская смогла выдохнуть и перезагрузиться, что помогло в итоге вернуться посвежевшей в любимое дело. Это также позволило актрисе следовать своему главному правилу жизни: брать от каждого дня все.

Ранее сообщалось, что Боярская обратилась к поклонникам на свой день рождения с признанием.