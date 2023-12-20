Дочь Боярского обратилась к россиянам с эмоциональным признанием

Елизавета Боярская 20 декабря встретила свои 38 лет. В эту особую дату она опубликовала пост в личном блоге, где озвучила о себе личную информацию. Особое внимание актриса уделяет благотворительности, и даже в свой день рождения решила об этом напомнить, призывая людей к добру и неравнодушию, пишет издание «Утро.ру».

«Ценю дружбу и порядочность. Презираю жестокость и насилие! Хочу, чтобы люди жили в мире и согласии», – написала в социальных сетях Боярская.

По словам Боярской, для нее стало бы лучшим подарком, если бы люди стали добрее и жили в мире. Это послание поклонники встретили с уважением и пониманием.

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин получил пулю в ДНР во время поездки к военным.