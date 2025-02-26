Актриса Кейт Бекинсейл обратилась к фанатам с личной просьбой

У Джуди Лоу, матери голливудской звезды Кейт Бекинсейл, диагностирован рак. По этой причине актриса попросила всех своих поклонников помолиться за родственницу. Об этом рассказал портал «Hello! Russia».

Джуди Лоу сама в прошлом играла в театре и телешоу. Врачи обнаружили, что у нее рак четвертой степени. По этой причине Бекинсейл появилась в социальных сетях и опубликовала пост с просьбой помолиться за ее мать.

«Все, у кого есть запасная молитва, или волшебство, или чудо, или луч солнца, пожалуйста, отправьте их моей маме, моей самой необыкновенной, сильной, щедрой, скромной, любящей, уникальной, незаменимой маме», — указала она.

Актриса также написала в микроблоге собственный вариант молитвы. Вдобавок она разместила фотографии матери, на которых женщина запечатлена на сцене, в быту и на больничной койке.

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