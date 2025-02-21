Актриса Кондулайнен вышла на связь на фоне слухов о потере речи

Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен в беседе с сайтом aif.ru ответила на слухи о потере речи и плохом самочувствии.

Советская и российская звезда кино заявила, что у нее нет проблем с речью и подвижностью, а также она не жалуется на здоровье, как это написали некоторые СМИ и каналы в Telegram. По ее словам, она не позволит распространять о себе фейки и заставить через суд ответить за из распространение.

«Со мной все хорошо. Пишут всякую ерунду, надоели просто. Человек хочет нормально жить, а мне все время звонят, звонят... Вот, я с вами разговариваю», – сказала Кондулайнен.

Напомним, в 2024 году звездные СМИ опубликовали новости, что Кондулайнен после инсульта парализована, лишилась речи и лежит в больнице с параличом гортани. Звезда пришлось опровергать все, что распространили выдумщики.

Елена Кондулайнен известна по таким фильмам как «Не стреляйте в пассажира», «Даун Хаус», «Русь изначальная», «Праздник Нептуна» и многим другим проектам.

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