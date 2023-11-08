Фанаты Сергея Лазарева осудили его за придирчивость и избалованность

Как пишет издание «Утро.ру» , музыкальный исполнитель не отреагировал на критику в свой адрес.

Сергей Лазарев является довольно известным и востребованным российским певцом. Но когда дело доходит до не менее популярных мест, которыми заведуют ресторанный или гостиничный бизнесы, то позитивный и добрый исполнитель начинает критиковать все недостатки того или иного сервиса.

Так, например, недавно досталось одному из отелей в Перми, где остановился Лазарев. Певец опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, в котором показал ванную с желтыми пятнами. Это не понравилось артисту, и он спросил у публики, как на это реагировать.

Однако, многие проигнорировали вопрос и выразили свою точку зрения касательно самого поведения Лазарева. Комментаторы посчитали, что он слишком избалован и ему пора эмигрировать из России.

Ранее клинический психолог рассказал, к чему может привести чрезмерный трудоголизм Сергея Лазарева.