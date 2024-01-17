Актриса Миронова набросилась на Садальского с критикой из-за слов об отце

Звезда кино и театра Мария Миронова высказала все о Станиславе Садальском после его резких выражений в адрес ее отца, сообщает издание «Утро.ру» .

Актера Андрея Миронова («Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука») любила вся страна. Однако звание народного артиста СССР он так и не получил. Его дочь, Мария Миронова, объяснила это политической позицией отца, который не питал теплоты к советской власти. Однако именно эти слова вызвали возмущение общественности, к которым присоединился Станислав Садальский. Он посчитал, что актриса привлекает к себе внимание, якобы сочиняя сказки про знаменитого отца.

«Стас Садальский, вы — лгун, который делает себе имя на незнакомых известных людях. Эта маленькая девочка на фото очень способна защитить семью! Остерегайтесь, враль», — написала кинозвезда в Сети.

Сам актер и критик пока не отреагировал на выпад Мироновой. Не исключено, что этот спор так и не придет к логическому завершению.

Отметим, что сама 50-летняя Мария Миронова имеет статус народной артистки РФ. На ее счету множество проектов, где ей отводились главные роли.

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