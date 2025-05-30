Актриса Задорожная лишилась своей IT- компании в РФ

Анастасия Задорожная, известная по роли в популярном сериале «Клуб» 2000-х, лишилась IT-компании в России — ООО «Скайхат», где ей принадлежало 99% акций, сообщил телеграм-канал Mash.

«Скайхат» занималась облачными хранилищами данных. Вторым владельцем являлся Юрий Д. Актриса начала заниматься IT-бизнесом вместе со своим мужем, работающим в этой сфере, и впоследствии переехала с семьей в США. Тем не менее в 2024 году она зарегистрировала фирму в России.

Недавно «Скайхат» прекратила свое существование. Однако почти сразу же появилась компания «Скайхат Лабз», с тем же руководителем, идентичным сайтом и той же специализацией. Единственное отличие — отсутствие Задорожной в числе учредителей.

По словам актрисы, это «перераспределение деятельности» внутри семейного бизнеса. Она утверждает, что ситуация находится под контролем, просто ее имя больше не фигурирует в документах.

Ранее сообщалось, что у Лерчек появился новый долг перед ФНС в размере 28 млн руб.