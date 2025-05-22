SHOT: у Лерчек появился новый долг перед ФНС в размере 28 млн руб.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) столкнулась с очередными проблемами с налоговыми органами. По информации SHOT, она задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 28 млн руб.

Как отмечает телеграм-канал, информация о долге появилась всего через неделю после того, как Чекалина смогла погасить предыдущую задолженность в размере 25 млн руб.

Блогер уже более восьми месяцев находится под домашним арестом в подмосковном коттедже вместе с двумя сыновьями и дочерью.

Валерия и ее муж Артем подозреваются в незаконном выводе средств за рубеж от продажи фитнес-марафонов. Чекалины могли нелегальным путем вывести около 250 млн руб. через Дубай. Экс-супругам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Проблемы с налогами у Чекалиной начались еще в 2023 году. В марте того года в отношении нее и ее бывшего мужа завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и за пособничество. Всего Лерчек и Артем обвинялись в неуплате налогов на сумму более 300 млн руб.

При обыске в доме семьи нашли дорогостоящие машины Porsche, Audi, BMW, два Mercedes, валюту и заграничные паспорта. Все имущество блогеров, оценивающееся в 311 млн руб., было арестовано.

В августе 2023 года в отношении блогера было возбуждено еще одно уголовное дело за отмывание денежных средств в особо крупном размере. ФНС наложила на Лерчек штраф в размере 124 млн руб. за неуплату налогов.

1 марта 2024 года дело об отмывании денег в отношении Валерии и ее бывшего мужа было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Супруги полностью выплатили долг, пени и штрафы.

Ранее сообщалось, что блогер Гусейн Гасанов продал московскую квартиру после возбуждения уголовного дела против него.