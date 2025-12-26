Актрисе Алике Смеховой стало плохо после новостей о трагедии с Алентовой

Актриса Алика Смехова поделилась, что узнала о смерти Веры Алентовой и почувствовала себя плохо. Об этом сообщает Voice. Смехова сотрудничала с Алентовой во время съемок сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

Смехова направила свои искренние соболезнования семье и друзьям покойной Алентовой.

«Какой-то кошмар! Какие могут быть слова? Я приношу свои соболезнования Юлечке в первую очередь, поклонникам. Это ужасно. Я шокирована этой информацией, дайте мне в себя прийти, мне прямо плохо», — заявила актриса.

Напомним, прощание с Верой Алентовой, которая внезапно скончалась на похоронах другого актера Анатолия Лобоцкого в четверг, 25 декабря, пройдет 29 декабря в здании Театра имени Пушкина — на той самой сцене, которая стала главным делом ее жизни и местом, чья история оказалась столь трагически переплетена с ее судьбой.

Ранее бывшая жена Лобоцкого рассказала, что Алентова упала на прощании с актером, не успев даже подойти в гробу.