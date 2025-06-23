Актрису Наталью Тенякову похоронят на Троекуровском кладбище

Прах известной актрисы Натальи Теняковой захоронят на Троекуровском кладбище. Такое сообщение сделал ТАСС со ссылкой на слова представителя МХТ имени А. П. Чехова.

Артистка умерла 18 июня в результате острой сердечной недостаточности. Прощание с Теняковой проходило 20 июня в здании Московского художественного театра имени Чехова. После этого состоялась кремация.

«Захоронение состоится 26 июня», — указали журналистам.

Прах захоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что наследство от звезды фильма «Любовь и голуби» перейдет к ее дочери, Наталье Юрской. К ней должны перейти дачный дом в Ногинске, квартира в Москве, машина и предметы искусства. По имеющимся данным, общая стоимость наследства переваливает за 50 млн руб.