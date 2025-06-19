Стало известно, кому достанется наследство актрисы Теняковой

После смерти известной актрисы Натальи Теняковой ее имущество перейдет к ее дочери Наталье Юрской. Об этом сообщил юрист Иван Баранов, его точку зрения привело интернет-издание REGIONS.

Умершая Тенякова являлась вдовой популярного артиста Сергея Юрского. В ее владении находились дачный дом в Ногинске, квартира в Москве, машина и предметы искусства. По словам эксперта, на все это имущество может претендовать дочь артистки Наталья Юрская.

«Если иных претендентов на имущество, включающее квартиры, дачи, машины и вклады в банках, нет, то наследник официально вступит в права владения после полугодового периода после факта кончины наследодателя», — указал Баранов.

По имеющимся данным, общая стоимость наследства переваливает за 50 млн руб.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова подала заявление на вступление в наследство. Артистка претендует на совместно нажитое имущество с Янисом Тиммой, которое находится в России. Она старается получить его как можно раньше, чтобы не делиться им с родителями умершего спортсмена.